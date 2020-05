[REGIONE SICILIANA] DISSESTO IDROGEOLOGICO: SAN GIUSEPPE JATO, SI CONSOLIDA IL COSTONE SUD

(AGENPARL) – dom 03 maggio 2020 Dissesto idrogeologico: San Giuseppe Jato, si consolida il costone sud

La Cicas srl di Napoli, in virtù di un ribasso pari al 33,6 per cento, si è

piazzata al primo posto della graduatoria di gara per il consolidamento del

costone che sovrasta l’abitato di San Giuseppe Jato, nel Palermitano.

L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della

Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce prosegue

speditamente nella tabella di marcia fissata per mettere in sicurezza il

territorio. In questo caso si completa un’opera iniziata anni addietro e

mai conclusa per difficoltà di ordine burocratico e per carenza di risorse.

Il pericolo di crolli e i rischi per l’incolumità pubblica, in quest’area

compresa tra l’ex cava Traina e la sommità di Monte Jato, sono molto

concreti, soprattutto se si considera la presenza di massi instabili sulla

parete rocciosa e la vicinanza di numerose abitazioni.

Il progetto prevede la messa in sicurezza del costone. Il versante è,

infatti, interessato da un’intensa fratturazione. Si procederà con la

realizzazione di opere di difesa passiva come le barriere paramassi, in

grado di arrestare i blocchi rocciosi in equilibrio precario e

l’imbracatura degli elementi lapidei mediante funi in acciaio. In ultima

analisi verrà eseguita l’applicazione di pannelli di rete ad alta

resistenza e il placcaggio diretto dei blocchi calcarei di grosse

dimensioni tramite tiranti e chiodature.

—

Fabio De Pasquale

Portavoce presidente

Regione Siciliana

—

🔊 Listen to this