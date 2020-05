[REGIONE SICILIANA] DISSESTO IDROGEOLOGICO: CASTEL DI JUDICA, LAVORI IN CONTRADA SERRO CALDERARO

(AGENPARL) – ven 29 maggio 2020 Dissesto idrogeologico: Castel di Judica, lavori in contrada Serro Calderaro

La procedura di aggiudicazione è stata definita e, con essa, termina

l’attesa di quindici anni per un’opera di messa in sicurezza che a Castel

di Iudica, nel Catanese, tante aspettative ha creato nei residenti. Ancora

pochi giorni e poi a contrada Serro Calderaro – area con classificazione

R4, di rischio molto elevato – verranno eliminate le cause del dissesto.

La Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana

Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, prosegue speditamente nella

tabella di marcia programmata per restituire piena e sicura fruibilità al

territorio isolano. Sarà la Costruzione Green srl di Cammarata a eseguire

questi lavori, dell’importo di 470 mila euro, in ragione di un ribasso pari

al 32,1 per cento.

La zona ha subito negli anni diversi danni, in seguito ad alluvioni e frane

che hanno prodotto il crollo di diversi muri di sostegno in cemento armato

e lesioni in diverse case. L’arteria viaria principale, via Pergola,

inoltre ha fatto registrare un sensibile scivolamento della sede stradale,

con pericoli costanti per l’utenza.

L’opera di messa in sicurezza prevede la costruzione di palificate, la

pavimentazione del manto stradale e la regimentazione delle acque

superficiali a salvaguardia dell’asse viario che unisce la contrada con il

centro del paese, a una manciata di chilometri di distanza. Si verrà così a

creare una via di fuga per gli abitanti della contrada, oltre ad un

migliore deflusso del traffico veicolare e pedonale.

—

Fabio De Pasquale

Portavoce presidente

Regione Siciliana

—

