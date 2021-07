(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 “Con rammarico abbiamo rinunciato all’impegno di coordinatore per il Movimento 5 Stelle della campagna elettorale per le regionali in Calabria.

Non ci sono state le condizioni per un percorso unitario nel nostro interno visto che in diverse occasioni si è lavorato nella direzione contraria, fin dall’inizio, al volere degli attivisti.

Durante il percorso, e successivamente all’indagine in capo al parlamentare di Vibo, si è creata una fazione “parallela” all’interno del M5S che ha iniziato a tessere solo con il PD all’insaputa di tutti e che hanno portato in diverse occasioni notizie interne all’esterno.

🔊 Listen to this