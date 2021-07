REGGIO CALABRIA “Volevamo individuare – dice il Rettore, Santo Marcello Zimbone – un percorso di integrazione e collaborazione tra tutti i soggetti che operano nel bacino del Mediterraneo. Oggi intendiamo tracciare una nuova linea». Nell’incontro di questo 5 luglio è stato infatti presentato anche il corso Internazionale di formazione sul tema Geoinformation and Space Data Management for the Needs and Sustainable Development of the Mediterranean Region programmato presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il prossimo mese di novembre 2021. Ma non è l’unica novità: «Ci sono anche tante altre iniziative che fanno parte di questo percorso volto a creare una rete di collaborazione con ricadute per tutti gli ambiti strategici della vita di questi paesi e che offre uno spiraglio anche per la partecipazione dei giovani”. (News&Com)

