REGGIO CALABRIA, POSTE EMETTONO FRANCOBOLLO BRUNO IELO

Bruno Ielo nacque a Reggio Calabria il 1° dicembre 1951 da una famiglia di commercianti, dalla quale la nonna materna aveva avuto la licenza di “tabacchino” per la sua onestà.

La tabaccheria andò avanti di generazione in generazione lavorando incessantemente.

Bruno dopo gli studi entrò nell’Arma dei Carabinieri emigrando così in Sardegna e il suo servizio come Brigadiere durò 5 anni.

Dopo lo stesso si congedò dall’Arma e vinse il concorso come Direttore amministrativo scolastico.

La sua carriera di servizio durò in tutto 41 anni.

Negli ultimi anni di questo percorso gli viene affidata la tabaccheria di famiglia e per questo motivo volendo migliorare si sposta dal suo piccolo paese di Concessa a Gallico e qui dopo breve tempo inizia il dramma prima la rapina con sparatoria da cui miracolosamente si salva e dopo 6 mesi l’assassinio, sotto gli occhi della figlia.

Bruno per la sua grande onestà e per il suo continuo combattere per i valori in cui aveva sempre creduto non ha voluto abbassare la testa.

Uomo disponibile verso tutti grande lavoratore con un grande cuore, capace di dimostrare il suo amore.

La famiglia ha dei ricordi che non si potranno mai cancellare, anzi dal momento che lui non c’è più, i suoi modi di fare, di agire, di essere sono ancora più presenti perché ha lasciato un vuoto incolmabile non solo alla moglie e alla figlia ma anche all’amata sorella e ai suoi nipoti.

Papà ci hai lasciato soli, la tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto tra noi.

Nel buio ci siamo persi ma i tuoi occhi pieni di gloria saranno puntati nei nostri pieni di lacrime.

La speranza che tu veglierai su di noi colmerà i nostri cuori, perché Dio ti ha sulle sue braccia e noi non ti dimenticheremo mai. (News&Com)

