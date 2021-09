(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 REGATA STORICA DI VENEZIA 5 SETTEMBRE 2021

Domenica 5 settembre alle 16 è previsto lo straordinario corteo

storico, che rievoca l’accoglienza riservata nel 1489 a Caterina

Cornaro, sposa del Re di Cipro, che aveva rinunciato al trono a favore

di Venezia: una sfilata decine e decine di imbarcazioni tipiche

cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che

trasportano il doge, la dogaressa, Caterina Cornaro, tutte le più alte

cariche della Magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del

passato glorioso di una delle Repubbliche Marinare più potenti e

influenti del Mediterraneo. A seguire le regate, suddivise per

categorie.

Quest’anno la Regata Storica assume un valore ancora più importante

vista la ricorrenza dei 1600 anni della fondazione di Venezia, che nel

1987 è stata riconosciuta, insieme alla sua laguna, sito del

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Segnaliamo anche la mostra “VENETIA 1600. Nascite e rinascite”, che

dal 4 settembre 2021 a Palazzo Ducale “propone una lettura inedita

della storia della Serenissima, identificando nel concetto di nascita

e rinascita un innovativo modello interpretativo del suo passato, per

re-immaginarne un futuro possibile e ottimistico”. “ Le vicende della

Serenissima sono state segnate da innumerevoli momenti di crisi e

rotture, così come da altrettante fasi di rigenerazione e

rinnovamento. La storia di Venezia, in altre parole, risulta

punteggiata da molteplici nascite e rinascite, esempi concreti di come

la città sia sempre stata in grado di affrontare le sfide poste dal

mutare dei tempi”.

