Refrigera: a Bologna Fiere anche Casale Capitale del Freddo

Il sindaco Riboldi ha tagliato il nastro inaugurale: «Un onore dare il via al più importante appuntamento in sud Europa del settore. I tre anni local tax free che offriamo hanno stupito molte imprese europee»

Il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, ha avuto l’onore di tagliare il nastro, a fianco dell’assessore di Bologna Luisa Guidone, di Refrigera, la fiera internazionale dedicata all’intera filiera della refrigerazione industriale, commerciale e logistica aperta ieri, mercoledì 3 novembre, a Bologna Fiere.

«Poter rappresentare Casale Capitale del Freddo all’inaugurazione della principale fiera della refrigerazione in sud Europa mi ha reso orgoglioso – ha sottolineato il sindaco Riboldi – perché è stata la dimostrazione di come il comparto della refrigerazione del nostro territorio sia considerato un’eccellenza dall’intero settore. Innovazione, ricerca e sviluppo stanno dando i propri frutti, riportando la nostra filiera del Freddo competitiva a livello internazionale».

Refrigera, aperta esclusivamente agli operatori del settore, ospita ben 150 espositori nazionali e internazionali legati alla refrigerazione, un settore che vale un giro d’affari complessivo di 10 miliardi di euro.

Tra gli espositori gli stand di Casale Capitale del Freddo, all’interno del quale sarà anche presente il presidente dell’Agenzia di Sviluppo Fondazione Aleramo, Paolo Secco, per incontrare le maggiori aziende del settore in vista di eventuali nuovi investimenti sul territorio, e del Centro Studi Galileo, dove il direttore tecnico, Marco Buoni, porterà la propria esperienza di presidente di Area – Associazione Europea dei Tecnici del Freddo e di segretario generale di Atf – Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo.

«Il nostro territorio – ha concluso Federico Riboldi – è già pronto per ospitare nuove aziende che vogliano investire all’interno di un contesto di assoluta eccellenza. Casale Capitale del Freddo è infatti sinonimo, a livello internazionale, di qualità e per continuare a esserlo è indispensabile proseguire nella crescita: noi abbiamo deciso di offrire tre anni di local tax free, una scelta molto apprezzata e che sono sicuro darà importanti risultati».

La fiera internazionale Refrigera si chiuderà domani, 5 novembre. Info: https://refrigera.show/.

Casale Monferrato, 4 novembre 2021

Gabriele De Giovanni

