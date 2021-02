++REFRESH:: CORTE COSTITUZIONLE L’AGENDA DEI LAVORI DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2021 ++

(AGENPARL) – lun 22 febbraio 2021 Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 15 febbraio 2021

UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2021

GARA PER LE CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DEL GIOCO DEL BINGO

– PROROGA TECNICA

Gioco e scommesse – Concessioni per la raccolta del gioco del bingo – Termine assegnato all’Agenzia delle dogane e

dei monopoli per procedere alla gara per l’attribuzione delle concessioni – Rideterminazione dell’importo dovuto,

per ogni mese o frazione di mese, dai concessionari in scadenza, in regime di proroga tecnica, che intendano

partecipare alla gara.

(R.O. 99 e 100/2019)

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze di analogo tenore, solleva

questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n.

205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio

2018-2020) modificativo dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2014)”), disposizione quest’ultima che, successivamente all’atto di promovimento, è stata

ulteriormente modificata. La disposizione censurata ha stabilito, alla lettera a), il termine per l’Agenzia

delle dogane e dei monopoli per procedere alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del

bingo, nel 30 settembre 2018 (termine successivamente posticipato al 31 marzo 2023) e, al contempo,

ha elevato, attraverso la previsione della lettera b), gli importi dovuti dai titolari di concessioni in

scadenza, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese

superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Il

Collegio rimettente è dell’avviso che le modifiche, introdotte con la disposizione censurata, abbiano

determinato l’alterazione dell’intrinseca ragione d’essere del regime di proroga tecnica che consiste in

una situazione transitoria nella quale, per ragioni particolari, la legge legittima la prosecuzione

dell’attività del titolare della concessione scaduta, in attesa che sia bandita la relativa procedura

selettiva. A parere del rimettente la disposizione in esame sarebbe espressiva di una “legge-

provvedimento”, incidente in modo irragionevole su di un gruppo di operatori economici

precisamente determinato, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione. L’irragionevolezza della

disposizione deriverebbe dalla previsione dell’aumento dell’importo dovuto dagli operatori in regime

di proroga tecnica, che intendono partecipare alla gara per la riattribuzione delle convenzioni, stabilito

in mancanza di un’indagine rispetto all’effettiva sostenibilità di tale onere, senza che l’importo stesso

presenti alcuna correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare e senza, al contempo,

che sia stabilita una precisa delimitazione temporale per lo svolgimento della gara. Il giudice a quo

ritiene, pertanto, che gli operatori siano stati irragionevolmente privati della possibilità di valutare la

convenienza economica del regime di proroga tecnica e le possibili alternative. Viene, pertanto,

sostenuta la sussistenza della violazione dell’articolo 41 della Costituzione per la compromissione della

libertà di iniziativa economica nonché, in particolare nell’ordinanza n. 99, la lesione degli articoli 11 e

117, primo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 16, 20 e 21 della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea, poiché l’irragionevolezza della disposizione risulterebbe in

contrasto anche con i principi di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, nonché con il

riconoscimento della libertà d’impresa.

Norma censurata

1

L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il

triennio 2018-2020.

Art. 1 – Comma 1047

1047. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2018 » e le parole: « nel

corso dell’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni

di euro »;

b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 »

e « euro 3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre 2010, n. 220 » sono inserite le seguenti: «, anche successivamente

alla scadenza dei termini ivi previsti ».

UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2021

RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI

CANDIDATI ALLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

Elezioni – Elezione della Camera dei deputati – Procedimento elettorale preparatorio – Sottoscrizione della

dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con

l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, da almeno

1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio

plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni elettorali di

tale collegio plurinominale – Riduzione del numero delle sottoscrizioni nel caso di scioglimento della Camera dei

deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni – Esenzione dall’onere di raccolta delle sottoscrizioni

per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in

corso al momento della convocazione dei comizi.

(R.O. 157/2020)

Il Tribunale di Roma solleva questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 18-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei deputati) che disciplina, nell’ambito del procedimento

elettorale preparatorio, la fase di dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per

l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale. Il rimettente censura la previsione nella parte in

cui, al primo comma, richiede la sottoscrizione di almeno 1.500 e non più di 2.000 elettori iscritti

nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio

plurinominale compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio

plurinominale, ovvero riduce alla metà il numero delle sottoscrizioni nel caso di scioglimento della

Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e nella parte in cui, al

secondo comma, limita l’esenzione dall’onere di raccolta delle sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici

costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento

della convocazione dei comizi. Il rimettente prospetta, nei confronti delle disposizioni censurate, la

violazione degli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo

comma, della Costituzione quest’ultimo in relazione all’articolo 3 del Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il rimettente

ripercorre la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia

2

con riguardo ai principi in materia elettorale che, più specificamente, con riferimento al procedimento

elettorale preparatorio, dalla quale si desumerebbe il principio che, nell’ambito di ogni tipo di elezione

diretta, le candidature devono essere munite «di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un

minimo di consenso». La Corte EDU ha affermato, soggiunge inoltre il rimettente, che non è di per sé

incompatibile con la CEDU la previsione dell’obbligo di presentare un certo numero di firme perché

costituisce scopo legittimo di tale normativa assicurare la partecipazione alle elezioni legislative di

formazioni politiche stabili, sufficientemente rappresentative della società. Tuttavia la stessa Co rte

EDU avrebbe accertato la violazione dell’articolo 3 del Protocollo addizionale alla CEDU in relazione a

fattispecie caratterizzate da modifiche numerose o tardive della disciplina sulla partecipazione alla

competizione elettorale. Sulla base di tale excursus giurisprudenziale il rimettente sostiene che anche

aspetti di dettaglio del procedimento elettorale preparatorio possono incidere in maniera determinante

sull’effettività dell’esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo correlato, a sua volta, al

libero esercizio dell’elettorato attivo e, con esso, all’attuazione del principio democratico di

rappresentatività popolare. Alla luce di tali considerazioni il rimettente sostiene la non manifesta

infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale in considerazione anche della dimensione temporale

e numerica degli effetti che il sistema delle norme applicabili produce sull’esercizio del diritto di

elettorato passivo. A tale riguardo il giudice a quo effettua una ricognizione delle norme che, dal 1957,

hanno riguardato la disciplina della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature

alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Il rimettente si sofferma anche

sulla disciplina derogatoria alla quale il legislatore avrebbe fatto sistematicamente ricorso e che, a suo

parere, non farebbe altro che evidenziare il margine di incertezza sul regime applicabile ai fini

dell’esercizio del diritto di elettorato passivo.

A parere del rimettente, pertanto, le vigenti norme – relative sia all’ambito soggettivo di raccolta delle

sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per l’elezione dei componenti della Camera dei

deputati, sia al numero delle sottoscrizioni da raccogliere – rivelerebbero una sproporzione

irragionevole, in quanto eccessiva, tra il sacrificio imposto al diritto delle formazioni politiche non

esentate dall’onere di raccolta delle sottoscrizioni di poter partecipare alla competizione elettorale e la

tutela dell’interesse generale al regolare svolgimento della competizione elettorale in contrasto con i

principi della rappresentatività democratica e del libero esercizio del diritto di voto, come interpretati

dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Norma censurata

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

deputati.

Art. 18-bis.

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con

l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da

almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio

plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale

collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della

circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di

oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno

dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione

firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.

53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell’articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all’ultimo

periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l’indicazione dei candidati nei

collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all’articolo 17, di tutte le liste tra loro

collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o grup pi

politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei

collegi uninominali ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente

sottoscritte dai rappresentanti, di cui all’articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere

all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve

essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui

all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio ele ttorale circoscrizionale

che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle

liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione

è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno u n

seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2021

EMERGENZA DA COVID-19 – LEGGE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE

D’AOSTA N. 11 DEL 2020 RECANTE NORME SULLO SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE *

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Misure di contenimento

della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di

emergenza – Misure per l’esercizio delle attività – Esonero dall’obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per

particolari condizioni psicofisiche non tollerino l’utilizzo delle mascherine – Disciplina dello svolgimento

dell’attività sportiva e dell’attività motoria.

(R.R. 101/2020)

*Con ordinanza n. 4 del 2021, la Corte costituzionale, esaminata l’istanza di sospensione

proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, riconosciuta la sussistenza del

fumus boni iuris e del rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico e per i

diritti dei cittadini, ha sospeso, nelle more della decisione delle questioni promosse, l’efficacia

della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11.

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questioni di legittimità costituzionale della legge della

Regione autonoma Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del

virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in

relazione allo stato di emergenza), in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 117, secondo

comma, lettere m), q), h), e terzo comma, nonché 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale

collaborazione. Il ricorrente impugna l’intera legge regionale e, ferma tale impugnativa, censura, in

particolare, le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,

22, 23, 24 e 25; 3, comma 1, lettera a); e 4. La legge regionale in esame ha la finalità, enunciata

nell’articolo 1, di disciplinare la gestione regionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di

introdurre misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente

colpiti dall’epidemia. Le specifiche disposizioni regionali alle quali il ricorrente si riferisce attengono

principalmente allo svolgimento sul territorio regionale di una serie di attività sociali ed economiche

anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa statale in materia di contenimento e di gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 e decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 e

con il DPCM del 3 dicembre 2020. Secondo il ricorrente l’intera legge regionale impugnata e le

specifiche disposizioni indicate eccedono le competenze statutarie e la materia trattata sarebbe da

ricondurre alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale e di determinazione dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere q) e m) della Costituzione, oltre che ai principi fondamentali della materia tutela della

salute, che si impongono anche all’autonomia speciale, in violazione, quindi, dell’articolo 117, terzo

comma, della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, difatti, l’intera legge si pone in contrasto con la

disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica,

che, in quanto diretta a contenere la diffusione dell’epidemia, reca misure che devono necessariamente

trovare applicazione sull’intero territorio nazionale. Secondo il ricorrente la legge regionale impugnata

avrebbe, invece, dato luogo ad un meccanismo autonomo e alternativo di gestione dell’emergenza

sanitaria, cristallizzando con legge una situazione che la normativa statale consente alle Regioni di

gestire esclusivamente in via amministrativa. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,

inoltre, la legge impugnata si sarebbe sottratta, in violazione dell’articolo 118 della Costituzione, ad

una chiamata in sussidiarietà delle funzioni di contrasto all’epidemia, e avrebbe violato, in riferimento

agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, il principio di leale collaborazione. Il Presidente del

Consiglio dei ministri denuncia anche la violazione dell’articolo 25, secondo comma, della

Costituzione, in quanto l’articolo 2, comma 23, della legge regionale impugnata, nello stabilire che il

mancato rispetto delle misure per l’esercizio delle attività è sanzionato secondo quanto stabilito

dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avrebbe creato incertezze sul trattamento

sanzionatorio, in contrasto con il principio di legalità. Infine, il ricorrente denuncia la lesione

dell’articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione e dell’articolo 44 dello statuto di

autonomia in quanto l’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale impugnata prevede la

costituzione di una unità di supporto alla quale è assegnato il compito di coadiuvare il Presidente della

Giunta, anche promuovendo il raccordo tra Regione e Forze dell’ordine, in contrasto con la norma

statutaria che assegna al Presidente della Giunta il compito di mantenere l’ordine pubblico secondo le

disposizioni del Governo.

Norma impugnata

L.R. Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11.

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed

economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza.

Art. 1 -Oggetto e finalità.

1.La presente legge disciplina la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale e introduce

misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall’epidemia.

2.La Regione, al fine di tutelare la salute dei cittadini, adotta ogni misura utile a contrastare e contenere la diffusione d el

virus SARS-COV-2.

3.Tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e

sportive, sono condizionate all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate dalla presente legge, sino

alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

Art. 2 -Misure per l’esercizio delle attività.

1.Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e

contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, con la presente legge si

disciplinano le libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le

misure di contrasto alla diffusione del virus.

2.Le attività e le libertà di movimento sono condizionate all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza

fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenz a

dichiarato a livello statale.

3.Per le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in

Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano

le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta regionale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle

disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione.

4.Negli spostamenti nel territorio della Regione si osserva il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento

interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie

respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le

misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell’andamento

epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l’utilizzo delle mascherine sono

esonerate dall’obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali.

5.I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio

domicilio, evitando i contatti sociali e contattando il proprio medico di medicina generale o di sanità pubblica. Per i soggetti

sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-COV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla

propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica sulla base delle disposizioni dell’autorità sanitaria

competente.

6.L’attività sportiva e l’attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui ai

protocolli di sicurezza vigenti. Tali attività, come anche l’attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di

sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie. In caso di presenza di

minori, questi dovranno essere accompagnati.

7.La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali addomesticati e del

bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

8.Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme

emergenziali in vigore.

9.Per tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi o manifestazioni pubbliche, si seguono le

disposizioni emergenziali. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della

Regione, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con

ordinanza del Presidente della Regione.

10.Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il

rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo

dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a

livello statale.

11.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere

regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

12.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori

dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezz a di

cui al comma 10.

13.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e

bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui

al comma 10.

14.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le

biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle

misure di sicurezza di cui al comma 10.

15.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le

attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di

sicurezza di cui al comma 10.

16.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad

uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai

protocolli di sicurezza vigenti.

17.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e

commerciali esercitate sull’intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile

garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protoc olli

territoriali, i protocolli nazionali.

18.Per i servizi educativi per l’infanzia, le attività formative delle scuole dell’infanzia, le attività didattiche delle scuole di

ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazion e

artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani,

nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati,

o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellag gio,

le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado sia sul territorio nazionale sia all’estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori

interventi normativi regionali.

19.Gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da

espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza

interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

20. L’assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle

aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi

sanitari necessari per contenere l’emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i

servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei

mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia

di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate

dal Presidente della Regione, di concerto con l’assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti.

21. In relazione alle misure previste dalla presente legge i sindaci, nell’ambito delle proprie competenze, possono adottare

misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. I sindaci individuano nel territorio di loro

competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

22. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono

essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione.

23. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto

dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19).

24. L’eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all’andamento

dell’emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure

di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti.

25. Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

