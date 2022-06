(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Referendum: Siracusano (FI), silenzio assordante media, votare per cambiare giustizia

“Mancano davvero pochi giorni all’appuntamento con le urne per i referendum sulla giustizia, che si celebreranno domenica 12 giugno insieme al turno di amministrative.

Siamo consapevoli della delicatezza dei temi in merito ai quali i cittadini saranno chiamati ad esprimersi, ma francamente nessuno si sarebbe aspettato una campagna di boicottaggio di questo tipo.

Giornali, telegiornali, trasmissioni di approfondimento, nella stragrande maggioranza dei casi hanno semplicemente ignorato il merito dei referendum. Un silenzio assordante grave, che Forza Italia non condivide e che ci auguriamo possa non aver influenzato negativamente l’elettorato.

La partecipazione è il sale della democrazia, non si può scappare dalle decisioni.

Come rappresentante di un grande partito liberale e moderato, che ha sempre fatto grandi battaglie per una giustizia più giusta, per una magistratura non politicizzata, per un utilizzo equilibrato della custodia cautelare, per un Csm non balcanizzato, andrò a votare e voterò convintamente sì ai cinque quesiti.

È una partita complessa, ne siamo consapevoli, ma domenica l’elettorato avrà l’occasione di dare un segnale importantissimo per avere una vera e coraggiosa riforma della giustizia, dalla parte dei cittadini e delle imprese”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

Fabrizio Augimeri

🔊 Listen to this