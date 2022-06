(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Referendum, Mocci (Lega) “Bene approvazione mozione Lega, il Municipio

XV dia visibilità ai quesiti referendari”

Roma 7 giu. – “Il consiglio del municipio ha approvato oggi un

documento presentato dalla Lega con cui si impegna il presidente e la

giunta a provvedere immediatamente a dare massima visibilità sul sito

del Municipio a tutte le informazioni relative al referendum sulla

giustizia. A 5 giorni dall’apertura dei seggi infatti, è urgente che

la comunicazione ai cittadini sia capillare, puntuale e completa: i

banner e i richiami sul sito istituzionale del Comune dunque non

bastano: anche i municipi devono fare la loro parte per un

appuntamento di partecipazione democratica diffusa come quella del 12

giugno prossimo e che non può passare oltre sotto silenzio”

Lo dichiara il capogruppo della Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci

