(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 “Il non funzionamento della giustizia nel nostro Paese ha spesso frenato gli investimenti stranieri. Insieme alla lenta burocrazia centrale, regionale e alla tassazione, la malagiustizia ha spesso spaventato gli operatori del mercato sia nazionali che stranieri. Con il sì, gettiamo le basi per un’Italia più giusta, equa e liberale. La défaillance della Giustizia, con una Magistratura debordante che influisce sul processo politico democratico del Paese, rappresenta un problema per il diritto italiano, ma anche per la nostra economia. Come parlamentari, indipendentemente dall’appartenenza politica, abbiamo il dovere di informare i cittadini. Gli italiani hanno il diritto di conoscere le falle della Magistratura, il contenuto dei quesiti, e perché serve una riforma della Giustizia. Inaccettabile strumentalizzare le opinioni o calare il silenzio per favorire l’astensionismo. In gioco ci sono i nostri diritti, la nostra libertà”. Lo dichiara la senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, cdx, Gruppo Misto) intervenendo oggi a Gaeta, penultima tappa della road map promossa da Coraggio Italia e che si concluderà domani, giovedì, a Latina.

