(AGENPARL) – Roma, 03 lug 2021 – Già operativi migliaia di gazebo disseminati in tutta Italia dalla Lega per la raccolta firme dei 6 referendum sulla giustizia lanciati da Matteo Salvini e dal Partito radicale.

Visto il grande entusiasmo di ieri e le migliaia di firme già raccolte si preannuncia un fine settimana di mobilitazione per i sostenitori della Lega impegnanti nella raccolta firme anche in spiaggia.

Ieri a Roma ha firmato Rita Dalla Chiesa: idem il ministro al Turismo Massimo Garavaglia che si è recato al banchetto di Piazza Argentina.

Dichiarazione di Matteo Salvini: “Grazie a Rita Dalla Chiesa e alle migliaia di italiani che hanno già firmato per i referendum. Oggi e domani ci saranno oltre 1.500 gazebo da Nord a Sud: insieme ce la faremo”.

