(AGENPARL) – Roma, 03 lug 2021 – I ministri Erika Stefani e Giancarlo Giorgetti, il governatore Attilio Fontana, giornalisti come Francesco Storace, volti noti della tv come Rita Dalla Chiesa. Sono migliaia le persone che da questa mattina hanno firmato nei 1.500 gazebo allestiti da Nord a Sud per sostenere i sei referendum sulla giustizia, promossi da Lega e Partito Radicale. Nelle prossime ore aderiranno altri professionisti e personalità del mondo della politica, della tv o del giornalismo come Hoara Borselli, Maria Giovanna Maglie, Augusto Minzolini, Nicola Porro, Alessandro Sallusti.

Il ministro Erika Stefani ha firmato questa mattina in un gazebo a Portogruaro (Venezia). Giorgetti e Fontana sono stati a Varese. Il responsabile del Turismo, Massimo Garavaglia, aveva firmato ieri a Roma. Luca Zaia andrà domani.

✍️ Alle 15,30 di oggi a Milano, al Mercato di via Fauchè angolo via Chieti è atteso il primario di pediatria del Fatebenefratelli Luca Bernardo.

Da Matera a Bergamo, da Brescia a Roma, da Varese a Perugia: molte code e tantissime le fotografie che stanno riempiendo le pagine social della Lega.

Salvini firmerà una volta tornato nella sua Milano.