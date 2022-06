(AGENPARL) – dom 12 giugno 2022 Referendum 12 giugno 2022: l’affluenza alle ore 19

Seconda rilevazione sull’affluenza del Servizio elettorale del Comune di Venezia, che ha reso noto i dati di quanti si sono recati alle urne fino alle 19.

– Per il quesito n.1 “Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi” hanno votato 22.669 (12.07%) su 187.727 iscritti.

– Per il quesito n. 2 “Limitazioni delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale” hanno votato 22.669 (12.07%) su 187.727 iscritti.

– Per il quesito n. 3 “Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati” hanno votato 22.674 (12.07%) su 187.727 iscritti.

– Per il quesito n. 4 “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte” hanno votato 22.658 (12.06%) su 187.727 iscritti.

– Per il quesito n. 5 “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura” hanno votato 22.660 (12.07%) su 187.727 iscritti.

Dati aggiornati su http://referendum.comune.venezia.it/.

Venezia, 12 giugno 2022

