(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Referendum 12 giugno 2022: i risultati dello scrutinio

Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noti i dati dello scrutinio dei cinque quesiti referendari del 12 giugno 2022, per i quali non è stato raggiunto il quorum.

– Per il quesito n.1 “Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi” hanno votato si 16.300 elettori, pari al 54,59%; no 13.558 elettori, pari al 45.40%; schede bianche 301, nulle 301, contestate 1. Affluenza al voto: 30.461 votanti, pari al 16.22% degli aventi diritto.

– Per il quesito n. 2 “Limitazioni delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale” hanno votato si 16.930 elettori, pari al 56.93%; no 12.807 elettori, pari al 43.06%; schede bianche 402, nulle 316. Affluenza al voto: 30.455 votanti, pari al 16.22% degli aventi diritto.

– Per il quesito n. 3 “Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati” hanno votato hanno votato si 23.211 elettori, pari al 78.23%; no 6.458 elettori, pari al 21.76%; schede bianche 466, nulle 337. Affluenza al voto: 30.472 votanti, pari al 16.23% degli aventi diritto.

– Per il quesito n. 4 “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte” hanno votato si 22.647 elettori, pari al 76.96%; no 6.779 elettori, pari al 23.03%; schede bianche 623, nulle 402. Affluenza al voto: 30.451 votanti, pari al 16.22% degli aventi diritto.

– Per il quesito n. 5 “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura” hanno votato hanno votato si 22.749 elettori, pari al 77.32%; no 6.671 elettori, pari al 22.67%; schede bianche 626, nulle 395. Affluenza al voto: 30.441 votanti, pari al 16.21% degli aventi diritto.

Dati aggiornati su http://referendum.comune.venezia.it/.

Venezia, 13 giugno 2022

