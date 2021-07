(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 REDDITO CITTADINANZA: ZANETTIN (FI), DETERMINA EFFETTI PERVERSI SU LAVORO, URGENTE MODIFICARLO

“Laura Dalla Vecchia, presidente della Associazione industriali di Vicenza, terza provincia industriale d’Italia, ha lanciato l’allarme. Manca personale e le aziende sono costrette a rinunciare agli ordini. Le imprese faticano a trovare personale specializzato, ma anche manodopera comune ed operatori di base. Sono gli effetti perversi del reddito di cittadinanza. Anche nel nord est molti operai hanno preferito licenziarsi e lavorare in nero, godendo nel contempo del reddito di cittadinanza. Se davvero il governo Draghi vuole cogliere per l’Italia le straordinarie opportunità di crescita, che si affacciano all’orizzonte, urge rivedere quegli ammortizzatori sociali, come il reddito di cittadinanza, che determinano effetti distorsivi sul mercato del lavoro”. Lo dichiara in una nota Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario.

