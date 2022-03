(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 [Rijksoverheid]

Rectificatie: Koning en minister van Buitenlandse Zaken ontvangen Duitse Bondsraadsvoorzitter Ramelow

22 maart 2022 – 16:59

Rectificatie: locatie bilateraal gesprek met minister Hoekstra

Zijne Majesteit de Koning en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra ontvangen woensdagmiddag 23 maart de voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Bodo Ramelow.

De Koning ontvangt Bondsraadsvoorzitter Ramelow in de middag in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra ontvangt hem in het Johan de Witthuis voor een bilateraal gesprek.

Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadsvoorzitter een bezoek brengt aan Nederland.

Audiëntie bij Z.M. de Koning

Locatie: Paleis Huis ten Bosch

Aanvang: 17.30 uur

Bilateraal gesprek met minister Hoekstra

Locatie: Johan de Witthuis

Aanvang: 10.45 uur

