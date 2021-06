(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 RECOVERY PLAN, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): PER FORTUNA ESISTONO LE CONDIZIONALITÀ

“Tanti Euroscettici in sede di discussione e di elaborazione del Next Generation EU si lamentavano del fatto che i fondi — sussidi e prestiti – dall’UE sarebbero stati destinati solo con determinate condizionalità, lamentando un ricatto dell’Europa con conseguente perdita di sovranità. Io invece dico che per fortuna esistono queste condizionalità: l’Unione Europea ci indica la strada per superare questo momento difficile dal punto di vista economico e sociale. Quale migliore occasione per riformare un sistema, il nostro, che ormai appare stanco e poco adeguato alle sfide del presente. La riforma della P.A. deve essere il primo passo per garantirci un sistema efficiente e flessibile, al passo con le esigenze dei cittadini. Non dobbiamo avere paura di cambiare, ma avere il coraggio di seguire la strada indicataci per aprirci al futuro, alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Oggi ne abbiamo tanto bisogno”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

🔊 Listen to this