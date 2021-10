(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Recovery: Pittalis (FI), lotta a criminalità organizzata è nel DNA di FI, legalità deve vincere

“La lotta alla criminalità organizzata fa parte del DNA di Forza Italia, che su tale tema si è spesa concretamente e senza riserve. Per questo, non possiamo che condividere i contenuti della mozione di maggioranza. Noi di Forza Italia ci impegneremo affinché in questa situazione, che rappresenta un’occasione unica per l’Italia, siano le istituzioni e la legalità a vincere e con esse il futuro del nostro Paese”. Lo ha detto in deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, annunciando in Aula a Montecitorio il voto favorevole del partito azzurro alla mozione di maggioranza concernente iniziative volte a potenziare il contrasto ad infiltrazioni mafiose, con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“È pur vero che nel nostro Paese il contrasto alle mafie è un segno distintivo delle nostre Forze di Polizia. La normativa, le prassi operative antimafia collaudate pongono l’Italia al primo posto in Europa nel contrasto alle organizzazioni criminali”, anche “grazie al lavoro dei governi del presidente Berlusconi”, ma “la relazione del Ministro dell’Interno sull’attività svolta nel secondo semestre 2020 dalla DIA – ha spiegato – ha messo bene in evidenza come il rischio mafia su tali fondi non è solo un pericolo ma una certezza”: “l’attenzione delle istituzioni deve essere massima, per evitare che la ‘longa manus’ delle mafie si insinui sugli ingenti fondi messi a disposizione dal PNRR”.

“Per essere contenuta e prevenuta adeguatamente – ha aggiunto – la questione delle infiltrazioni mafiose deve a nostro giudizio essere affrontata in un’altra ottica, individuando criteri e indicatori comuni per segnalare le possibili aree di rischio, il cosiddetto ‘early warning’, l’allerta precoce, condividendo i modelli di attività criminali conosciute e le migliori pratiche per riconoscerle e contrastarle. Riteniamo altresì che ci debba essere un’azione sinergica tra i diversi livelli di governo coinvolti nella gestione dei fondi del Recovery”, “per contribuire ad una maggiore assistenza del sistema degli enti e delle autonomie locali, attraverso gli adeguati supporti nella gestione degli appalti e di quanto ne debba seguire”.

