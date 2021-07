(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 RECOVERY, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’UNIONE NON NEGOZIABILI

“Ritengo giusto che l’UE – l’Ecofin – non dia l’ok ai Piani nazionali di ripresa e resilienza se non vi sono le garanzie sull’uso corretto dei fondi. Il rispetto dei principi e valori fondamentali dell’UE non è negoziabile, perché parte essenziale dell’identità europea e di quella dei suoi cittadini. I trattati sottoscritti sono chiarissimi e non lasciano margini ad interpretazioni contraddittorie. Sarebbe troppo facile, però, affermare che se qualcuno non fosse d’accordo sarebbe liberissimo di uscire dalla porta principale. Affermarlo apoditticamente potrebbe esporre l’UE al rischio di gettare il bambino assieme all’acqua sporca. Per questo bisogna proseguire a dialogare con costanza e caparbietà, nella certezza che il dialogo sia sempre lo strumento migliore. Ma anche con la coscienza che ad impossibilia nemo tenetur e che, per quanto a malincuore, l’UE di fronte a testardi atteggiamenti irrispettosi dei principi fondanti non potrebbe che prenderne atto e reagire con gli strumenti previsti dai trattati, fino alle estreme conseguenze”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

