(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Recovery. P. De Luca (Pd), ora inizia secondo tempo, tocca a noi fare il massimo per l’Italia

“Ottime notizie dall’Europa! ll Consiglio Ecofin ha dato il via libera definitivo al Pnrr dell’Italia. Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora. Ora inizia il secondo tempo. Tocca a noi continuare a fare il massimo per utilizzare in modo davvero efficace queste risorse europee straordinarie e concretizzare l’ambizioso programma di ricostruzione del Paese, realizzando gli investimenti strategici e le riforme strutturali di cui l’Italia ha assolutamente bisogno”. Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd.

Roma, 13 luglio 2021

🔊 Listen to this