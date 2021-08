(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 RECOVERY: GIACOMONI (FI), “CON DL RECLUTAMENTO PNRR PASSA DALLA TEORIA ALLA PRATICA”

“Grazie al lavoro di Forza Italia e del Ministro Brunetta, la PA, dopo anni, avrà l’occasione di sfruttare l’opportunità di rinnovarsi, di rafforzare il capitale umano in termini di nuove professionalità, ma anche attraverso un approccio finalmente al passo coi tempi, che potrà contare su un patrimonio di 3,2 milioni di dipendenti pubblici già oggi in organico”. Lo afferma in una nota Sestino Giacomoni, di Forza Italia, responsabile dei coordinatori regionali del partito azzurro e Presidente della Commissione di Vigilanza su Cassa depositi e prestiti. “L’approvazione del Dl Reclutamento è un passaggio chiave per la PA e per il futuro del Paese. Passiamo finalmente dalla progettualità, all’attuazione del Recovery Plan, dalle parole ai fatti! Un momento decisivo – prosegue Giacomoni – durante il quale la Pubblica Amministrazione avrà un ruolo fondamentale, potendo contare sulle competenze e sulle capacità necessarie all’implementazione dei progetti. Siamo convinti che questo percorso di semplificazione e del rinnovamento della macchina burocratica, all’insegna della meritocrazia, del valore e della preparazione, garantirà il rilancio di tutto il Sistema Paese, a partire dalle imprese e della crescita. Una riforma in perfetta continuità e coerenza con il ‘decreto Brunetta’ dlgs 150/2009, che aveva introdotto per primo la cultura dei risultati e degli obiettivi tangibili anche nella PA. Una PA pragmatica e al tempo stesso vicina alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese è il vero motore di cui il nostro Paese ha bisogno per essere in grado di sfruttare con la massima efficienza la grande opportunità rappresentata dal PNRR”, ha concluso Giacomoni.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this