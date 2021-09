(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Recovery. FdI: escluse autori di sistema portuale del Sud. Governo intervenga

“Il Bando “Green Ports” del Ministero della Transizione Ecologica, che stanzia 270 milioni di Euro per le proposte progettuali nel settore dell’intermodalità e logistica integrata ed in particolare per interventi in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, esclude come possibili beneficiari le Autorità di Sistema Portuale del Sud Italia. Questo l’ennesimo scempio di un Governo distratto sulla gestione del Recovery Fund nonostante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vede nel rilancio del Meridione una delle sue principali linee di intervento. Escludere le Autorità di Sistema ed i terminalisti delle regioni meridionali non risponde alle indicazioni riportate nel PNRR. Tale incongruenza deve essere corretta”.

Così il senatore Massimo Ruspandini, capo gruppo della Commissione Trasporti al Senato e Responsabile Nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli, e l’ing. Marco Foti, dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia.

