RECOVERY, APPELLO DEI CONSIGLIERI FNSI PER UN SOSTEGNO AL LAVORO GIORNALISTICO REGOLARE

giornalistico regolare

FEBBRAIO 17, 2021

Dal Recovery un sostegno al lavoro giornalistico regolare. Appello dei

consiglieri Fnsi per l’allargamento della platea iscritti di Inpgi e

Ordine. La pandemia da Covid ha dimostrato ancora una volta quanta

necessità ci sia di buon giornalismo. Intendiamo quello regolarizzato,

svolto da giornalisti professionali e collaboratori pagati in modo

equo: perché solo chi è stabilmente e adeguatamente remunerato può

avere il tempo per verificare i fatti e l’indipendenza di pensiero per

riportarli correttamente. Un giornalismo, questo, che dalla crisi del

2008 sta lentamente scomparendo. I numeri si assottigliano, ma non

viene meno dall’altra parte il bisogno d’informazione: anzi, da allora

a oggi la fruizione dell’informazione è aumentata (soprattutto sul

web). Un paradosso che ha alimentato il fenomeno delle fake news che

rappresentano un grave pericolo per la democrazia, il cui unico

antidoto è il buon giornalismo. Quello che va sostenuto per il suo

fondamentale ruolo di servizio pubblico. Un maggiore sostegno oggi è

possibile: la partita del Recovery Fund può cambiare faccia al Paese e

crediamo che possa essere anche l’occasione per liberare risorse e

ridare linfa al mondo dell’informazione e del giornalismo.

È compito del sindacato portare avanti queste istanze a livello

politico: bisogna partire dal contratto, l’architrave del nostro

sistema. La corretta applicazione degli articoli 2 e 12, lungimirante

forma di tutela per non trasformare i collaboratori in precari,

giornalisti di serie B, è un obbligo per restituire dignità ai

colleghi e allo stesso tempo per ridare fiato al sistema previdenziale

del giornalismo italiano, affossato anche da questa evasione

contributiva perpetrata dagli editori e troppo a lungo tollerata. È un

obbligo anche per incentivare la qualità dell’informazione italiana,

un compromesso al rialzo – paradosso necessario – che gioverebbe in

breve tempo anche sul piano delle vendite e degli ascolti. Occorre

inoltre individuare un nuovo perimetro della professione. E va chiesta

una legislazione di sostegno al lavoro giornalistico regolare, anche

attraverso sgravi concessi dallo Stato. Contemporaneamente si devono

affrontare anche gli altri nodi. L’Inpgi, prima di tutto, la cui unica

speranza è l’allargamento della platea ai comunicatori, come più volte

spiegato dal suo Cda e recepito nel Dl 34/19.Un allargamento che va

accompagnato da un nuovo assetto dell’Ordine dei giornalisti,

attraverso la creazione di un nuovo elenco per i comunicatori che non

siano già iscritti negli elenchi dei pubblicisti e dei professionisti.

Un elenco che sia parte integrante dell’Ordine. E serve anche una

nuova legge che riconosca il lavoro giornalistico in tutte le sue

declinazioni, dando dignità ai percorsi professionali, formativi e

previdenziali: sanando la grave stortura di tutti quelli che sono

iscritti al nostro Ordine, ma non versano alcun contributo all’Inpgi.

Un passaggio importante, in questo senso, sarà anche la risoluzione

della controversia che nega da tempo ormai a molti colleghi impegnati

nella Pubblica amministrazione il corretto riconoscimento contrattuale

e deontologico della nostra professione. Come consiglieri nazionali

Fnsi di maggioranza (eletti in Lombardia nelle liste di «Movimento

Liberi Giornalisti» e «Non Rubateci il Futuro – Giornalisti

Controcorrente») saremo al fianco della Segreteria Fnsi e dei vertici

della categoria nel percorso verso questi obiettivi.Domenico Affinito

(CN Fnsi professionali, Vicepresidente Alg, Cda Inpgi)Giuseppe Alberti

(CN Fnsi collaboratori, Direttivo Alg)Giuseppe Gallizzi (CN Fnsi

professionali, Direttivo Alg)Alan Patarga (CN Fnsi professionali,

Direttivo Alg)Edmondo Rho (CN Fnsi professionali).

