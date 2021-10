(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 Record di visualizzazioni per il video “Triora il paese delle streghe-

Tra le montagne della Liguria si nasconde un borgo conosciuto per i

numerosi processi per stregoneria a cui alcune donne del paese furono

sottoposte alla fine del 1500. Visitare Triora è un’esperienza molto

affascinante, Sandro ci ha spiegato che la sua fama di borgo delle

streghe si fonda su solide radici storiche. Poi abbiamo visitato la

zona in cui le streghe vivevano, la Cabotina. Lì abbiamo conosciuto

Giuliano, uno scultore che da sempre vive a Triora e ci ha raccontato

alcune storie diffuse nella cultura popolare di quelle montagne.

Giuliano realizza folletti, streghe, gnomi, stregoni, incantatori,

erboristi, cartomanti da oltre 25 anni nel suo laboratorio. Infine,

quando pensavano che la giornata stesse per terminare, abbiamo

incontrato casualmente la signora Antonietta che con i suoi 93 anni

portati molto bene ci ha aperto il suo mondo. Abbiamo scoperto che

Antonietta è un’erborista, guaritrice, che vanta una straordinaria

conoscenza dei metodi di cura del passato. E’ considerata l’ultima

guaritrice tradizionale ancora in vita a Triora e siamo molto felici

di averla potuta ascoltare. Insomma, da queste parti storia e mistero

si fondono dando origine a un luogo unico nel suo genere. INSTAGRAM:

