(AGENPARL) – lun 02 agosto 2021 [RECALL] Startup, oggi (lunedì 2 agosto) premiazione delle idee d’impresa al PalaRegione di Catania

Premi da 10 mila euro ciascuno per le dieci migliori idee d’impresa presentate da giovani siciliani. Saranno consegnati oggi, lunedì 2 agosto, alle 17, al PalaRegione di Catania, via Beato Bernardo 5, ai vincitori del concorso “La tua idea di impresa in Sicilia” bandito dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Irfis.

Alla cerimonia aperta ai giornalisti saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano, il presidente e i componenti del comitato di valutazione dei progetti.

Per partecipare all’incontro è necessario compilare il seguente modulo a questo [link](https://forms.gle/kxM1EF2eoBsLaSZF8) entro le 15 di oggi.

