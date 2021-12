(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 +++RECALL +++ AOU SASSARI – CONFERENZA STAMPA – Presentazione “Sosteniamo le passioni”

lunedì 20 dicembre alle 10,30 nelle sede della direzione strategica dell'Aou è in programma una conferenza stampa per presentare un'importante iniziativa che vede assieme il punto vendita Conad di via Gramsci a Sassari e l'Aou di viale San Pietro.

COMUNICATO STAMPA

CONFERENZA STAMPA – Presentazione “Sosteniamo le passioni”

Il 20 dicembre alle ore 10,30 nei locali della direzione strategica dell’Aou di Sassari.

Sassari 17 dicembre 2021 – L’edizione 2022 di “Sosteniamo le passioni”, che il prossimo anno vedrà il punto vendita Conad di via Gramsci a Sassari supportare la Cardiologia pediatrica dell’Aou di Sassari, sarà presentata lunedì mattina (20 dicembre), in conferenza stampa.

L’appuntamento con la stampa è alle ore 10,30 nei locali della direzione strategica, al secondo piano della palazzina Bompiani, in viale San Pietro numero 10.

All’incontro saranno presenti il commissario Antonio Lorenzo Spano, il direttore sanitario Francesco Luigi Bandiera, il direttore amministrativo Rosa Maria Bellu, il direttore della Cardiologia pediatrica dottor Mario Pala e il titolare della società Filangera srl punto vendita Conad di via Gramsci Fabrizio Piras.

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, la presenza di un vostro giornalista, operatore Tv e fotografo è oltremodo gradita.

Per l’ingresso alla struttura è richiesto il green pass.

