> Oggetto: Il CF Baroni Franco è il nuovo responsabile di Federpromm della rete dei consulenti finanziari del Credito Emiliano

> COMUNICATO STAMPA

> Federpromm (Uiltucs) nomina responsabile sindacale il CF dr. BARONI Franco all’interno della Rete dei Consulenti Finanziari del Credito Emiliano per dare maggiori tutele ed assistenza ai propri associati.

> Roma, 09 settembre 2021 – Con deliberazione assunta dalla Segreteria generale di Federpromm (affiliata Uiltucs), notificata alla Direzione di Rete dei consulenti finanziari del Credito Emiliano in data 8 settembre 2021, inviata anche per conoscenza al Ministero del Lavoro dg. Rapporti di Lavoro, Abi ed Assoreti, è stato designato quale responsabile sindacale dell’Organizzazione il CF dr. Baroni Franco che avrà il compito di rappresentare Federpromm all’interno della rete dei consulenti finanziari del Credito Emiliano.

> La scelta di nominare una figura storica nel settore della promozione finanziaria quale il Cf Baroni Franco, per la sua lunga esperienza professionale vissuta in aziende quali Mediolanum, Fideuram e oggi del Credito Emiliano – si legge in una nota del sindacato – è quella di dare maggiori tutele ai consulenti finanziari sotto il profilo contrattuale, professionale e previdenziale, nonché stabilire corrette relazioni sul piano sindacale con il gruppo bancario di appartenenza. Non va dimenticato infatti che Federpromm, in quanto affiliata sia alla federazione Uilca dei bancari e alla Uiltucs del settore commercio sono firmatarie, quali OO.SS. maggiormente rappresentative secondo la disciplina del diritto del lavoro, dei relativi Contratti e Accordi Collettivi nazionali di lavoro applicati al settore.

> In questo scenario – conclude la nota di sindacato – Federpromm rafforza la sua presenza sul territorio e nelle singole realtà aziendali, così come avvenuto per Iwbank, Fideuram, Che Banca, Fineco e altri Intermediari. (fine)

