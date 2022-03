(AGENPARL) – dom 06 marzo 2022 Il riconoscimento dell’indennità “malattie infettive” al personale sanitario di Asl e Aziende ospedaliere che opera nei reparti covid è dovuto”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi.

“Lo conferma la Direzione generale Tutela della salute della Regione Campania nella risposta alla mia interrogazione presentata alla giunta regionale insieme alla collega Valeria Ciarambino. Si tratta di un punto fermo al quale le Direzioni Generali devono attenersi. Ma ai sindacati risulta che tale indennità per coloro che hanno assistito pazienti covid non sia stata ancora corrisposta. La mia interrogazione fa chiarezza e mi auguro che possa essere finalmente riconosciuto il gravoso lavoro svolto da questi professionisti”.

