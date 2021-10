(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 BIANCOFIORE-CI-ELEZIONI MERANO: BALLOTTAGGIO AL FOTOFINISH. MODELLO BRUGNARO VINCENTE.

Le elezioni a Merano sono a dir poco affascinanti per gli appassionati di politica, visto che è la seconda volta che si arriva al ballottaggio o si diventa sindaco per pochi voti al fotofinish. E’ bello assistere ad una tale vivacità politica della cittadinanza che si gioca su un’unica sezione che fa da ago della bilancia, un po’ come avvenne a Bolzano nel 2005 con la vittoria di Giovanni Benussi per i 7 voti attribuiti alla Forza Italia da me guidata. Mi congratulo con l’amico Nerio Zaccaria per il risultato ottenuto dalle civiche, che dimostra che il modello Brugnaro, quello della civica con la quale conquistò Venezia, è vincente. Ed è lo stesso modello di rassemblemant delle civiche che non trovano una casa nazionale negli attuali partiti, che ha caratterizzato la nascita di Coraggio Italia. La presenza di Roberto Zanin tra i fondatori nazionali, leader di Oltre a Bolzano che ha appoggiato ovviamente le civiche di Merano, ne è la plateale dimostrazione. Spiace aver assistito invece per l’ennesima volta alle divisioni nel centro destra che portano alla liquefazione della coalizione. Forse con l’appoggio convinto di Lega e FDI, per l’effetto virtuoso dell’unità, Dal Medico avrebbe potuto vincere al primo turno. Certa che FDI e Lega opteranno per Dal Medico,ora il mio appello è alla SVP di non ripetere l’errore di Bolzano dove il migliore non è stato appoggiato per assurdi pregiudizi che nulla hanno a che fare con la buona amministrazione, e quindi di convergere sul sindaco dell’area liberal democratica delle civiche, per dare a Merano un governo all’altezza della fama della perla dell’Alto Adige.

Michaela Biancofiore, parlamentare CI

e Membro della dirigenza nazionale

🔊 Listen to this