(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 RDC: VITO (FI), RENZI PRESENTA REFERENDUM PER ABOLIRLO, DECIDANO I CITTADINI!

“Renzi ha presentato (al Tg4) il referendum per abolire il reddito di cittadinanza, dice che dovrà preoccuparsi il M5S, in realtà fa preoccupare solo milioni di poveri. È una provocazione, ma il referendum è una cosa seria, ora nessuna modifica in Parlamento, decidano i cittadini!”. Lo scrive su Twitter, Elio Vito, deputato di forza Italia.

