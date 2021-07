(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 Rdc: Tartaglione (Fi), inclusione al lavoro non ha funzionato

“Vuoti normativi, mancata attivazione dei lavori di pubblica utilità nei comuni, ingolfamento della cinghia di trasmissione centri per l’impiego e le imprese”. Lo dichiara la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione. “Tutta la parte del reddito di cittadinanza che, al di là del contributo economico, doveva fungere da inclusione al lavoro, non ha funzionato. Peraltro, anche l’Inps nel suo rapporto annuale diffuso oggi sottolinea che 2 beneficiari su 3 non sono immediatamente rioccupabili. Questo significa che il nodo vero da affrontare è quello della riqualificazione delle competenze. E con urgenza”, conclude.

