(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 RdC, Accoto: “Referendum di Renzi sarà bluff come nel 2016”

Roma, 2 settembre 2021 – “ ‘Per fortuna che Renzi c’è!’ Il popolo italiano non aspettava che il suo intervento illuminato per risolvere i reali problemi del Paese. Questa mattina sulle pagine de La Stampa ha parlato ancora della sua grande idea di un referendum contro il Reddito di Cittadinanza; un quesito odioso per mettere poveri contro ricchi, lavoratori contro disoccupati. Ma il colmo dei colmi è che tutta questa campagna l’ha messa in campo per intestarsi il merito di eventuali migliorie alla Legge sul Rdc. Insomma, il leader del 2% sarebbe il ‘Deus Ex Machina’ di mesi di attività del Comitato tecnico per la valutazione della misura presieduto dalla Prof.ssa Saraceno e del lavoro del Movimento 5 Stelle, che farà proposte strutturate per proiettare il Reddito negli anni a venire. Gli italiani, ormai da anni, hanno capito bene chi sia Matteo Renzi e quanto sia deleterio per la politica italiana con le sue giravolte. Il suo tentativo referendario si risolverà come quello del 2016, in un grande bluff. Il problema semmai sarà che, come in quel caso, Renzi non si ritirerà a vita privata” E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

