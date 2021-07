(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 RdC, Sottosegr. Accoto: “Non si tocca, è conquista sociale storica”

Roma, 2 luglio 2021 – “Il senatore Salvini non conosce cosa sia la povertà, vede la difficoltà economica come una macchia e per lui il Reddito di Cittadinanza è una erbaccia da estirpare. Una visione distorta che non ha corrispondenza con la realtà del Paese. L’idea di una Italia ad uso e consumo di ricchi e industriali. Il RdC, una delle più grandi conquiste sociali del nostro Paese, un baluardo contro l’indigenza e una molla per rilanciare l’inclusione sociale ed il lavoro, deve essere salvaguardato negli anni a venire. Esiste un comitato che sta lavorando per una sua messa a punto ma parlare di ripensarlo interamente è fuori luogo.

I fondi necessari per il suo funzionamento non si toccano, lo ribadisco anche per i dirigenti di Confindustria che a mezzo stampa parlano di dirottarli altrove; il Presidente Draghi sa bene quanto sia importante e il ruolo fondamentale che ha rivestito nell’ultimo anno pandemico. Anche per L’UE le parole chiave sono sempre state ‘nessuno resterà indietro’. Ma qualcuno sembra fare orecchie da mercante” È quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

Dario Tescarollo

