(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 RDC, M5S: DA FDI CAMPAGNA DI MISTIFICAZIONE, CONTROLLI CI SONO E SARANNO SEMPRE DI PIU’

Roma, 6 novembre 2021 – “La campagna di mistificazione nei confronti del reddito di cittadinanza che sta portando avanti Fratelli d’Italia è semplicemente risibile. La gazzarra messa in piedi dall’onorevole Lollobrigida, con accuse di dolo lanciate a casaccio e senza uno straccio di prova nei confronti dei dipendenti Inps, circostanziata con i soliti giochetti di prestigio sui numeri che riguardano i percettori del reddito, sono incommentabili. Lo ribadiamo: sul totale delle frodi nei confronti dello Stato, quelle relative al reddito non arrivano neanche all’1%. Il partito della Meloni perché non si scaglia con altrettanta foga contro i grandi evasori fiscali? All’indomito Lollobrigida ricordiamo che delle oltre 4,3 milioni di richieste arrivate in due anni e mezzo all’Inps, oltre il 28% sono state respinte proprio grazie ai controlli dell’Istituto. E il M5s per primo da mesi sta lavorando affinché si possano aumentare gli strumenti per queste operazioni di controllo, tanto che siamo in attesa che il Guardasigilli risponda alla nostra interrogazione in merito alla convenzione Inps-Ministero della Giustizia, che aiuterebbe non poco a smascherare ogni forma di abuso. Però è ora di finirla con la menzognera campagna denigratoria nei confronti del reddito e dell’ente chiamato ad erogarlo. Questo sgradevole mantra, in base al quale persone che guadagnano decine di migliaia di euro al mese vogliono convincere tutti gli italiani che i mali dell’Italia siano da ricondurre tutti ai connazionali in difficoltà che di euro ne prendono 500, deve finire. Perché è stucchevole. A migliorare il reddito ci penseremo noi del M5s, ma resta una misura indispensabile per il paese. Lollobrigida si metta il cuore in pace”. Così, in una nota, i senatori M5s in commissione Lavoro e Previdenza Sociale.

