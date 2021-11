(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 RDC: LABRIOLA (FI), MISURA ASSOLUTAMENTE INEFFICACE PER MONDO DEL LAVORO, VA RIFORMULATA

“Gli scandali legati al reddito di cittadinanza sono uno schiaffo a tutte quelle persone e famiglie che realmente necessitano sostegno. Si tratta di una misura utile per chi ne ha effettivamente bisogno, ma si è dimostrata assolutamente inefficace per l’inserimento nel mondo del lavoro. Le falle sui centri per l’impiego, la mancanza di senso civico dei ‘furbetti’, l’inesistenza dei controlli che finora sono evidentemente mancati, evidenziano come sia assolutamente necessario riformularla, con buona pace di qualcuno. Non possiamo perdere tempo e sprecare risorse: dobbiamo ricostruire il paese e il primo passo è sicuramente quello di formare i giovani, valorizzarne le competenze e inserirli nel mondo del lavoro”. Così in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this