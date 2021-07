(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 RdC. La Pietra (FdI): ora anche da governo critiche. Da FdI sempre contro

“Finalmente anche dal governo si alzano voci di critica verso il Reddito di Cittadinanza che così come impostato toglie la possibilità di creare occupazione. Da sempre Fratelli D’Italia ha sostenuto che il RdC non era lo strumento giusto per creare occupazione in quanto incentiva esattamente all’opposto. Avevamo proposto con emendamenti puntuali ai decreti economici dei governo Conte e successivamente anche a quelli targato Draghi, di adoperare i percettori di reddito in agricoltura. Bocciati dalle varie maggioranze. Evidentemente avevamo ragione. Oggi l’agricoltura ha bisogno di manodopera, soprattutto specializzata, e questo poteva essere un’ottima occasione fornendo la dovuta formazione. Ma ci si è voluto concentrare su sanatorie fallimentari basate su posizioni ideologiche e non pratiche. Come si dice il tempo è galantuomo, però siamo preoccupati dalla situazione che può mettere in ginocchio un comparto così importante come l’agricoltura fortemente legata anche al comparto Horeca, anch’esso colpito dal solito fenomeno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

