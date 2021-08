(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 RDC: GIACOMONI (FI), RIUNIRE TAVOLO PER PROPORRE A GOVERNO MODIFICHE, RISCHIO E’ CHE DIVENTI FRENO A RECOVERY

“E’ convinzione comune, anche per i Cinquestelle, che il Reddito di cittadinanza così com’è non vada bene. Necessità di più di una revisione. Anche perché, al momento l’operazione RdC si è rivelata solo un maquillage verbale dei vecchi strumenti di protezione sociale per i più deboli, con una platea allargata a tanti, troppi furbetti. Insomma, nulla di straordinario, né di innovativo. La vera sfida, quella delle politiche attive del lavoro, è stata abbondantemente persa. Ed essendo alla vigilia di una ripresa economica che potrebbe comportare nuove e numerose possibilità occupazionali, è un dovere della maggioranza intervenire per tempo e rimodulare questo strumento di welfare, agendo innanzitutto proprio sul lavoro”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Rinnovo, pertanto – continua –, l’invito a tutte le forze politiche che sostengono il governo Draghi a sedersi attorno a un tavolo ed entro la fine dell’estate consegnare all’esecutivo un documento di sintesi che sappia coniugare il doveroso aiuto ai più deboli e bisognosi, con una nuova formula che possa sostenere l’occupazione. Forza Italia non vuole né la cancellazione tout court del Reddito – non avrebbe senso senza una soluzione alternativa – né la piena attuazione dell’impianto attuale, rivelatosi fin da subito fallace e incoerente. Serve una sforzo collettivo, coordinato e lungimirante, per evitare che l’attuale RdC possa rappresentare un freno alla realizzazione del Recovery”. “Credo sia dovere anche del centrodestra unito realizzare un forte coordinamento parlamentare su questo tema da affrontare uniti durante l’esame della delega sulla riforma fiscale, che il governo Draghi si è impegnato a presentare a settembre. In quell’occasione potremmo valutare anche lo strumento dell’imposta negativa, che avrebbe il vantaggio di integrare il reddito di chi dandosi da fare accetta anche lavori retribuiti meno del reddito minimo, che per noi dovrebbe essere di almeno 1.000 euro al mese per vivere dignitosamente”, conclude Giacomoni.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this