(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 RDC: GIACOMONI (FI), PRONTI IN PARLAMENTO A MODIFICARLO

“Che il Reddito di cittadinanza non abbia funzionato è chiaro a tutti: non ha abolito la povertà, non ha creato un nuovo posto di lavoro e purtroppo ha incentivato il lavoro nero. Ora siamo pronti in Parlamento a modificarlo, per aiutare chi ha veramente bisogno e soprattutto creare nuovi posti di lavoro”. Così al TG2 il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

