“Il reddito di cittadinanza è nato da un’esigenza condivisibile: in Italia esiste un dramma povertà che va affrontato. Il problema del reddito di cittadinanza è che deresponsabilizza, non induce a cercare un lavoro, a darsi da fare, a migliorarsi, ma solo a vivere di sussidi. Non ha creato lavoro, non ha tolto nessuno dalla povertà. La sua applicazione ha dimostrato che non funziona, per questo è necessario che le forze politiche della maggioranza siedano intorno ad un tavolo per ridisegnare tutti insieme il nostro welfare state e per sostenere realmente i cittadini che hanno bisogno”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Noi pensiamo – continua – a mezzi apparentemente simili, ma che responsabilizzino le persone, come l’Imposta Negativa su Reddito. Va premiato chi si impegna e si sforza di crescere, non chi si rassegna a vivere di assistenzialismo, stando sdraiato sul divano. Noi diciamo agli italiani: lavorate, accettate anche un lavoro con una paga bassa e lo Stato è pronto a integrare la differenza tra il salario mensile e 1000 euro, che secondo noi è la cifra minima affinché una persona possa vivere decorosamente. Quello da noi immaginato è un meccanismo virtuoso mutuato dagli studi del premio Nobel per l’Economia Milton Friedman”. “L’integrazione del reddito minimo sarà universale, nel senso che è indirizzata a tutti i cittadini, e varrà per un periodo limitato in quanto è probabile che chi si dà da fare in quell’arco di tempo riesca a conseguire un reddito superiore a quello minimo della no tax area, che noi prevediamo di portare a 12000 euro annui”.

