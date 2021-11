(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 RDC: GIACOMONI (FI), NEL 2018 FI PROPOSE REDDITO DI DIGNITA’, BERLUSCONI COERENTE, NESSUN STUPORE

“Tra le misure che Forza Italia ha proposto nel corso della campagna elettorale del 2018 c’era il ‘Reddito di dignità’. Che era uno dei frutti rappresentati anche graficamente sull’”Albero della Libertà”. Si trattava di un sostegno da dare a tutti coloro che non avevano un reddito dignitoso per vivere, per noi individuato con i 1000 euro al mese, tanto è vero che contestualmente proponevamo si estendere la “no tax area” fino a 12.000 euro.

Il reddito fi dignità che Forza Italia proponeva e che tornerà a proporre aveva lo stesso obiettivo del reddito di cittadinanza, ossia aiutare chi resta indietro, ma, al tempo stesso, la sua impostazione è molto diversa dal Reddito di cittadinanza perché è ancorata al modello dell’imposta negativa sul reddito del premio Nobel dell’economia Milton Friedman.

L’imposta negativa sul reddito è un modo efficace per affrontare il problema della povertà senza cancellare l’incentivo alla crescita.

Mentre il reddito di cittadinanza invoglia le persone, soprattutto i giovani, a “rimanere sul divano di casa” piuttosto che cercare di produrre un reddito, l’imposta negativa, invece, spinge a darsi da fare, accentando anche un lavoro poco retribuito perché poi lo Stato integrerà la differenza. Si tratta di applicare un’aliquota fiscale al contrario, lo Stato non prende soldi ma li da: chi percepisce un reddito di lavoro sotto una certa cifra (15.000 euro l’anno) non solo non paga nessuna imposta, ma al contrario è lo Stato che paga a lui una somma tale da integrare il reddito per l’80% della differenza fra il reddito percepito e 15000 euro (quindi tutti avranno almeno un reddito minimo di dignità, pari almeno a 12.000 euro l’anno netti, ossia a 1000 euro al mese, una somma sotto la quale non si può vivere).

E’ una forma di assistenza che responsabilizza: si percepisce una cifra minima indispensabile per vivere (superiore agli 800 euro del reddito di cittadinanza) ma che non disincentiva il lavoro, la volontà di accrescere, di migliorarsi.

L’intervista del presidente Silvio Berlusconi al ‘Il Tempo’, pertanto, non dovrebbe destare alcun sospetto, né suscitare stupore. Il presidente Berlusconi è stato semplicemente coerente. Forza Italia ha sempre sostenuto la necessità di interventi concreti a sostegno dell’inclusione sociale e proprio per questo ha criticato non la ratio del Reddito di cittadinanza, ma la sua applicazione pratica, che dal punto di vista dei controlli e delle politiche attive del lavoro si è rivelata fallace. Tuttavia, non vogliamo la sua eliminazione tout court, sarebbe irrealistico e controproducente, ma una seria e approfondita manutenzione, proprio partendo dalla nostra idea di Reddito di dignità”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

