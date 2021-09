(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 RDC. GALLONE (FI): OCSE TESTIMONIA FALLIMENTO, NON RISOLVE PROBLEMA LAVORO

“Il reddito di cittadinanza ha miseramente fallito il suo obiettivo. Lo testimonia con estrema chiarezza lo studio economico dell’Ocse sull’Italia, secondo il quale sono pochissimi coloro che, usufruendo di questa misura, hanno poi trovato impiego. Un’analisi che noi di Forza Italia avevamo ampiamente previsto. Non è con il reddito di cittadinanza che si risolve il problema del lavoro. Sarebbe molto più strategico utilizzare le risorse del reddito per potenziare e ammodernare i corsi di studio degli istituti tecnici superiori di alta specializzazione post diploma e quelli di formazione e aggiornamento aziendale, rendendo i percorsi continui e strutturali. Il futuro bussa costantemente alla porta del mondo dell’occupazione. Per intercettare le nuove e ricche opportunità professionali, anche attraverso un’innovazione che passa dalla transizione energetica ed ecologica e dalle riconversioni aziendali, quello che non serve assolutamente è un umiliante e paralizzante assistenzialismo. Solo con una reale riqualificazione e con una formazione che operi in totale sinergia con il mondo del lavoro si potrà creare un’offerta che incontri e governi i bisogni della domanda. Il patto di vera lealtà è quello di offrire opportunità occupazionali stabili e di lunga durata, non di fare facile demagogia per un pugno di voti. A buon mercato e senza mercato”. Lo dichiara la senatrice Alessandra Gallone, responsabile nazionale del settore Formazione di Forza Italia.

