(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 NOTA STAMPA

RDC, FLORIDIA (M5S): DA SAVE THE CHILDREN MONITO CONTRO CHI LO ATTACCA

ROMA, 4 nov – ” In Italia ci sono quasi un milione e mezzo di bambini che vivono in condizioni di povertà. Il Reddito di Cittadinanza rappresenta uno strumento che sta aiutando le loro famiglie a fronteggiare una condizione difficile facendo sentire la presenza dello Stato e la vicinanza delle istituzioni in maniera concretissima. Anche Save The Children, probabilmente l’organizzazione più importante e prestigiosa sul fronte della tutela dei minori, certifica l’importanza e l’impatto del Reddito di Cittadinanza sulle fasce più fragili della nostra popolazione e sui minori in famiglie che versano in condizioni di povertà. Si tratta di un monito evidentissimo contro quei politici che non smettono di attaccare questa misura di civiltà, come Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Miglioriamo il Reddito di Cittadinanza dove serve, ma smettiamola con gli attacchi strumentali, che non ledono il MoVimento 5 Stelle ma semmai mettono in allarme tanti cittadini che grazie a questa misura hanno conosciuto un po’ di sollievo, dopo anni di marginalità e di abbandono”.

Così la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this