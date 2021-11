(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 RdC. De Carlo (FdI): calendarizzare pdl FdI per abolizione

“Bene il presidente Zaia sul reddito di cittadinanza che, oltre ad essere inutile sul piano delle politiche attive del lavoro, espone così come è a truffe milionarie. Per questo calendarizzi quanto prima la nostra proposta di legge che abbiamo presentato in Consiglio regionale per abolire il reddito di cittadinanza”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, coordinatore regionale di FdI in Veneto.

Ufficio Stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica

