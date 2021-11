(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 RDC: CATTANEO (FI), RIFORMULARLO COMPLETAMENTE

“Forza Italia è al lavoro, in Parlamento, per una riformulazione del reddito di cittadinanza che distingua chiaramente, rispetto agli attuali percettori, tra occupabili e non occupabili. Questi ultimi meritano un reddito di dignità vero, che tenga fuori ‘i furbetti’, destinato quindi a chi ne ha effettivamente bisogno, con chiari vincoli e altrettanti obblighi.

Dall’altra parte, per gli occupabili, va totalmente rivisto, con le risorse da destinare dalle politiche attive del lavoro e non all’assistenzialismo. Non consentiremo altro spreco di risorse perché il meccanismo, così come oggi è congegnato, atrofizza il mercato del lavoro anziché potenziarlo”. Lo afferma in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile dei Dipartimenti del movimento azzurro.

