(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Rdc, Bernini (Fi): ora superare criticità

“Il reddito di cittadinanza ha contribuito a combattere la povertà ai tempi del Covid, e questo è un dato oggettivo. Ciò non toglie che abbia creato straordinarie distorsioni e vada migliorato facendo tesoro dell’esperienza di questi due anni. Per renderlo pienamente funzionale alle reali esigenze del Paese si deve intervenire su tre criticità essenziali: la dispersione di risorse a favore degli approfittatori, l’esclusione delle famiglie numerose e le politiche attive che non hanno funzionato. Su questi punti non potrà mancare una condivisione generale, e per una elementare questione di giustizia occorre che prima di erogare il sussidio l’Inps verifichi l’esistenza di tutti i requisiti richiesti: un’operazione trasparenza sulla falsariga di quella fatta dal governo Berlusconi, che portò a revocare un numero considerevole di pensioni ai falsi invalidi”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this