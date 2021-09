(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 RdC, Accoto: “Parlare di ladri e mafiosi percettori è falso e strumentale”

Roma, 1 settembre 2021 – “Quando la Senatrice Toffanin afferma che il Reddito di Cittadinanza sia stato ad appannaggio di mafiosi, delinquenti, truffatori e ladri, dà uno schiaffo a milioni di famiglie che nell’ultimo anno e mezzo non sono cadute nell’indigenza grazie a questo strumento. Secondo dati ufficiali, i percettori revocati dal beneficio per motivi fraudolenti dal 2019 a oggi, a seguito di controlli stringenti, sono circa il 3% del totale. Insomma, come sempre, si strumentalizzano dati minoritari e risibili per distruggere il Reddito di Cittadinanza. Non ci riusciranno”. E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

Dario Tescarollo

