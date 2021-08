(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 RCD: GIACOMONI (FI), NON AIUTA FAMIGLIE POVERE, SERVE PATTO MAGGIORANZA PER RIFORMA

FI PROPONE DA TEMPO IMPOSTA NEGATIVA SUL REDDITO

“Un’illuminante inchiesta condotta oggi dal Corriere della Sera conferma quanto sosteniamo da tempo: il Reddito di cittadinanza non aiuta tutte le famiglie povere, disincentiva l’ingresso nel mondo del lavoro ed è sostenuto da un’impalcatura burocratica di non poco conto. Pertanto, è indispensabile rimodulare questo strumento di welfare. E per farlo occorre, innanzitutto, un accordo politico tra le forze della maggioranza da stipulare entro la fine dell’estate, così da avviare quanto prima l’iter parlamentare di riforma, da completare entro e non oltre metà autunno”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Forza Italia – spiega – sostiene l’ineluttabilità di questo percorso e in sede di confronto con gli altri gruppi che sostengono il governo Draghi – se e quando ciò accadrà – proporremo una rimodulazione semplice: l’imposta negativa, proposta dai due più importanti economisti liberali del ‘900, entrambi premi nobel, Friedrich von Hayek e Milton Friedman. Tre i vantaggi di questa misura: aiuta chi si impegna pur guadagnando poco, stimola la ricerca di un posto di lavoro, elimina ogni forma di burocrazia per la sua attuazione. Ad esempio, per chi ha un reddito mensile inferiore a 1.000 euro lo Stato integrerà almeno il 50% della somma mancante, quindi chi percepisce un reddito da lavoro di 500, avrà il 50% dei 500 euro mancanti per arrivare a 1000, ossia 250 euro versati dallo Stato. E così via. Un semplice calcolo matematico alla portata di tutti”. “Insomma, questa soluzione ridurrebbe drasticamente l’utilizzo di personale pubblico per la sua gestione perché basta incrociare i dati delle dichiarazioni dei redditi; stimolerebbe i percettori del sussidio a cercare un lavoro per guadagnare di più; aiuterebbe solo chi, pur dandosi da fare, ha maggiormente bisogno”, conclude.

