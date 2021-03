RC AUTO: -13,5% A FEBBRAIO, MA COMINCIA IL RIALZO

(AGENPARL) – dom 07 marzo 2021 Tariffe in diminuzione in tutto il Paese. Campania ancora la regione più cara

RC auto: a febbraio premi medi in calo del 13,5%, ma comincia il rialzo

Sebbene le tariffe siano più basse rispetto ad un anno fa, lo scorso mese i premi medi sono aumentati dell’1,44%

Milano, marzo 2021. La buona notizia è che oggi le tariffe RC auto sono nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa; secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 464,09 euro, vale a dire il 13,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

Se è vero quindi che, dati alla mano, assicurare oggi un veicolo costa, in media, 72 euro in meno rispetto allo scorso anno, la cattiva notizia è che la curva dei premi sembra essere tornata a salire tanto che da gennaio a febbraio 2021 è stato rilevato un rincaro, sia pur lieve, dei premi medi: +1,44%.

I dati emergono dall’analisi di un campione di 8.650.866 preventivi raccolti da Facile.it tra l’1 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2021 e delle relative quotazioni offerte sul portale*.

«Dopo un lungo periodo di costante calo era inevitabile che i premi medi tornassero a crescere», spiega Diego Palano, General Manager di Facile.it. «Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se l’aumento rilevato a febbraio sia l’inizio di un trend al rialzo che porterà gradualmente le tariffe ai livelli pre Covid o se, invece, si tratti solo di una variazione temporanea. Molto dipenderà dall’andamento della pandemia e dalle eventuali restrizioni alla mobilità che verranno introdotte».

L’andamento regionale

Guardando i dati a livello territoriale emerge che il calo su base annua dei premi è stato rilevato in tutto il Paese. La regione che ha registrato il calo più consistente è l’Emilia-Romagna, dove la tariffa Rc auto media è diminuita del 16,51% rispetto a febbraio 2020; staccata di un soffio la Liguria, al secondo posto della classifica, con un calo del 16,41%. Sul gradino più basso del podio si posiziona il Lazio, dove il premio medio è sceso del 15,80% rispetto a 12 mesi fa.

Guardando la graduatoria nel senso inverso, invece, la regione che ha registrato il calo più contenuto è la Valle d’Aosta, dove la tariffa media è scesa solo del 5,13% rispetto a febbraio 2020. Al secondo e terzo posto il Molise (-9,70%) e la Basilicata (-10,15%).

Dove assicurare un veicolo costa di più

Guardando i dati in valori assoluti, la Campania, nonostante un calo annuo del 12,13%, si conferma essere la maglia nera d’Italia per quanto riguarda l’RC auto; per assicurare un veicolo nella regione, a febbraio 2021 occorrevano in media 855,88 euro, vale a dire l’84,42% in più rispetto alle media nazionale.

Sul podio delle regioni più costose si posizionano, al secondo posto, la Calabria, con un premio medio pari a 591,39 euro, al terzo posto, la Puglia, con un premio medio pari a 531,32 euro. Unica consolazione per gli automobilisti di queste due regioni è che le tariffe rilevate a febbraio 2021 sono risultate comunque in calo rispetto allo stesso mese del 2020, rispettivamente del 10,65% e del 12,90%.

Dove sono scattati i primi aumenti

Se, come detto, le tariffe rilevate lo scorso mese sono nettamente più basse rispetto a quelle del 2020, i dati analizzati da Facile.it hanno rilevato come tra gennaio e febbraio 2021 la curva dei premi sia tornata a salire in 13 regioni.

I rincari più elevati sono stati registrati in Valle d’Aosta dove la tariffa media è cresciuta, in un solo mese, del 5%. Valori medi in aumento anche nelle Marche (+3,58%) e in Toscana (+2,81%).

Tra le regioni dove l’RC auto media è cresciuta maggiormente (febbraio su gennaio) ci sono anche la Campania (+2,51%), il Veneto (+1,34%) e il Lazio (+1,33%).

Regione Premio medio

Febbraio 2021 Differenza

Feb 21 vs Feb 20 Differenza

Feb 21 vs Gen 21

Abruzzo 387,49 € -13,61% 0,87%

Basilicata 399,78 € -10,15% 0,74%

Calabria 591,39 € -10,65% 0,61%

Campania 855,88 € -12,13% 2,51%

Emilia-Romagna 407,59 € -16,51% 1,98%

Friuli-Venezia Giulia 325,10 € -12,04% -1,13%

Lazio 451,29 € -15,80% 1,33%

Liguria 461,49 € -16,41% 0,38%

Lombardia 353,59 € -15,03% 0,78%

Marche 438,62 € -12,97% 3,58%

Molise 465,85 € -9,70% -0,14%

Piemonte 422,79 € -14,66% -2,65%

Puglia 531,32 € -12,90% 1,03%

Sardegna 399,48 € -10,91% -0,92%

Sicilia 477,04 € -11,19% -0,38%

Toscana 507,08 € -13,38% 2,81%

Trentino-Alto Adige 347,30 € -13,15% -0,95%

Umbria 425,17 € -15,04% -2,31%

Valle d’Aosta 335,36 € -5,13% 5,00%

Veneto 378,05 € -14,23% 1,34%

Italia 464,09 € -13,50% 1,44%

🔊 Listen to this