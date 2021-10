(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 Gentile collega,

questa mattina, in corrispondenza del sottopasso ferroviario di via Marabina, a Ravenna, si è verificato un guasto alla rete idrica. I tecnici di Hera si sono subito recati sul posto e hanno identificato il punto della rottura.

Grazie ai lavori di riparazione – già in corso e che si protrarranno fino al completo ripristino della rete – l’erogazione dell’acqua ora è regolare anche a Madonna dell’Albero, Classe e Ponte Nuovo, località nelle quali potrebbero essersi verificarsi localizzati disagi come cali di pressione o, in alcuni casi, assenza di servizio.

Non sono previste interruzioni alla viabilità.

